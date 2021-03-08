أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 8 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

القاهرة

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، جلساته العامة التى ستشهد الدعوة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة.

القاهرة

تنظر ساحات المحاكم عددًا من القضايا، أبرزها خلية "داعش أكتوبر" الإرهابية، ومقتل الصحفية ميادة أشرف، بالإضافة إلى محاكمة وزير الإسكان الأسبق فى قضية "الحزام الأخضر".

القاهرة

تسيّر شركة "مصر للطيران" 43 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات المحلية والعربية والدولية، لنقل أكثر من 3406 ركاب.

دمياط

تنظم هيئة تنمية الصادرات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورشة عمل بعنوان "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" بمدينة دمياط، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ برنامج مصر الخاص ببرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.

الإسكندرية

يقدم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية محاضرة ثقافية بعنوان "أوهام فى التراث العربى الإسلامى"، يلقيها الدكتور حسين سليمان، رئيس قسم الدراسات والفعاليات الأكاديمية بمركز المخطوطات.

عواصم العالم

يحتفل العالم بـ اليوم العالمى للمرأة الذى أقرته الأمم المتحدة ليكون مناسبة يتم فيها الاحتفاء بالمرأة فى جميع أنحاء العالم، عرفانًا بدورها فى مختلف مناحى الحياة.

طرابلس

يعقد مجلس النواب الليبى جلسة فى مدينة سرت، من أجل بحث ومناقشة منح الثقة لتشكيلة مجلس الوزراء الجديد.

موسكو

يقوم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بجولة شرق أوسطية لبحث تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى، تشمل كلًا من الإمارات والسعودية، وتستمر لمدة 5 أيام.