طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان التاريخ والكيمياء

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب كل محافظة، إذ تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة فى أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.​





ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الإثنين، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى "التاريخ" و"الكيمياء" على فترتين. وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية فى المدارس، باستخدام التابلت.

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