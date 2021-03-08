بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. مصر من أوائل الدول الداعمة للمرأة في كل...

يحتفل العالم منذ أكثر من قرن في 8 من مارس كل عام باليوم الدولي للمرأة، يوم طالبت المرأة بحقوقها ورفضت التهميش، وكانت وما زالت مصر من أوائل الدول الداعمة للمرأة في كل العصور، وفي شتى المجالات، ????فقد أعلنت مصر عام 2017، عامًا للمرأة، وأطلقت فيه الاستراتيجية الوطنية للمرأة2030، لتكون بذلك أول دولة عالميًا تطلق استراتيجية لدعم المرأة، ????كما تعتبر الأولى عالميًا من حيث تقديم ورقة سياسات استجابةسريعة للتحديات التي واجهتها المرأة خلال جائحة كورونا في 2020، بأكثر من 165 إجراء وقائي. كل عام وكل امرأة بخير...

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