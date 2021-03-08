213 ألف رحلة يومية.. فيديو جوى لأكثر الطرق حيوية فى مصر

جدة - نرمين السيد - ويعد تقاطع الدائرى مع الطريق الحر ومحور العصار من أكثر التقاطعات الحيوية فى مصر، إذ يمر يوميًا على هذا التقاطع أكثر من 213 ألف رحلة يومية.

التقاطع فى منطقة أم بيومى، وقد أطلق عليه تقاطع مصر أم الدنيا أثناء افتتاح المرحلة الأولى من هذا التقاطع مع افتتاح طريق شبرا بنها الحر، والتقاطع يوضح الحلول الهندسية الحرة، إذ يتضمن التقاطع أكثر من 7 مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية التبادلية بين الطريق الدائرى وطريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق محمد العصار.