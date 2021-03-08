اليوم العالمى للمرأة.. الإفتاء: التسلط على النساء باسم القوامة غير مقبول

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى إحدى وصايا الرسول بالنساء، إذ قال عليه الصلاة والسلام: و"استوصوا بالنساء خيرًا".

كما أكدت دار الإفتاء أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، ومسألة القوامة لا تعنى التسلط على المرأة وقمعها بل هى عملية تنظيمية لإدارة الأسرة.

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