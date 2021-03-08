مديريات التموين تحرر 116 محضرا متنوعا فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية، حرصًا على المواطن الذى تدعم له الدولة الخبز والسلع التموينية بما يقدر بـــ 84 مليار جنيها سنويًا.





وأعلنت مديريات التموين عددًا من الضبطيات على رأسها مديرية تموين المنيا التى أكدت تحرير 17 محضرًا لمخابز نقص وزن، و18 محضرًا لمخابز غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط 700 لتر زيت وطحينة مجهولة المصدر. وفى محافظة الأقصر ضبطت المديرية 100 طن (أسماك – لحوم – دواجن) بأحد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.. وفى محافظة الغربية تم تحرير 10 محاضر لمخابز لمخالفتهم المواصفات، إضافة إلى نقص الوزن، وتحرير 3 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار. وبمحافظة الدقهلية تمكنت المديرية من ضبط 61 مخالفة تموينية ومصادرة كميات كبيرة من السلع بدون فواتير، وأحيلت كل هذه القضايا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا.

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