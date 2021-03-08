وزارة الشباب تعلن فتح باب التقديم للمشاركة فى البرنامج القيادى للنشء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقديم للمشاركة فى البرنامج القيادى للنشء بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة والمقام للمرة الأولى فى مصر ومؤسسة Nation Builder الأمريكية.





وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم أن شروط التقدم للمشاركة فى البرنامج هى:

- أن تتراوح اعمار المشاركين من الجنسين بين 16 و18 عاما.

- أن يحمل المشاركين الجنسية المصرية ومقيمين بالقاهرة والجيزة.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- عقد البرنامج عبر برنامج ZOOM بين الطلاب الأمريكيين والمصريين للتدريب الأولى على البرنامج.

- بعد استكمال المرحلة الأولى من التدريب ستقام مسابقة بين المشاركين على ما تم التدريب عليه.

- سيتم عقد مؤتمر للقيادة بالقاهرة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة وعقد المنافسة بين المشاركين.

- سيتم اختيار 5 فائزين بالمسابقة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب المتقدم على القيادة والتبادل الثقافى.

وعلى كل من يرغب التسجيل الضغط هنا فى موعد أقصاه 30 مارس 2021.