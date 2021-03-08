وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم أن شروط التقدم للمشاركة فى البرنامج هى:
- أن تتراوح اعمار المشاركين من الجنسين بين 16 و18 عاما.
- أن يحمل المشاركين الجنسية المصرية ومقيمين بالقاهرة والجيزة.
- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.
- عقد البرنامج عبر برنامج ZOOM بين الطلاب الأمريكيين والمصريين للتدريب الأولى على البرنامج.
- بعد استكمال المرحلة الأولى من التدريب ستقام مسابقة بين المشاركين على ما تم التدريب عليه.
- سيتم عقد مؤتمر للقيادة بالقاهرة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة وعقد المنافسة بين المشاركين.
- سيتم اختيار 5 فائزين بالمسابقة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب المتقدم على القيادة والتبادل الثقافى.
وعلى كل من يرغب التسجيل الضغط هنا فى موعد أقصاه 30 مارس 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الشباب تعلن فتح باب التقديم للمشاركة فى البرنامج القيادى للنشء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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