منح الضبطية القضائية لرئيس مدينة رأس البر الجديد

جدة - نرمين السيد - ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية على إلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى لـ«عماد حمدى»، رئيس مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، وأن يخول حسين لبيب رئيس المدينة الجديد ونائب رئيس المدينة بصفيتهما الوظيفية صفة مأمورى الضبط القضائى.

ونص القرار المنشور اليوم انه ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار.

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