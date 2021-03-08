الأربعاء.. فصل الكهرباء عن مرسى علم 9 ساعات للصيانة

جدة - نرمين السيد - وأكد مجلس المدينة فى بيان له، أن فصل التيار الكهربائى كما ورد فى الإشارة سيبدأ من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، إذ تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة، إذ تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.