عاجل- القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بنطاق الأسطول الجنوبى

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر، باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF)، عقب انتهاء زيارتها لميناء سفاجا.. فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة، كذلك التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية. يأتى التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات، فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية)، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين ما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

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