وزيرة الهجرة: المرأة المصرية تشهد عصرًا ذهبيًا.. والشباب سفراء مصر بالخارج

جدة - نرمين السيد - وتقدم الشباب بالعديد من الأسئلة التى تدور فى الجامعات بالخارج وسط زملائهم، وحاجتهم للرد عليها أولًا بأول بالمواد المتاحة من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الكثير من الأسئلة التى تناولت آليات التوعية بملف "السد الأثيوبى"، والتأكيد على حق مصر ودول حوض النيل فى حصتها من مياه النيل، والتأكيد على دعم مصر لقضايا التنمية فى القارة السمراء وتمكين المرأة بمناسبة "شهر المرأة"، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان فى التعليم والصحة والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، ولقاحات فيروس كورونا، وغيرها من الموضوعات التى طرحها الشباب.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الشباب بالخارج سفراؤنا للتعريف بقضايا الدولة المصرية المختلفة، وصوتنا بالخارج لتوضيح إنجازات الدولة المصرية التى تَحدث للارتقاء بالمواطن المصرى فى شتى المجالات، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة مواطنيها دون إضرار بالآخرين، ومؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تكافؤ الفرص، إذ منحت المرأة المصرية الفرصة فى مقاعد البرلمان، وتبوأت الكثير من المناصب، بدءًا من الوزيرات والنائبات وكذلك الأدوار القيادية فى المحافظات المختلفة.

من ناحيتهم، طرح الشباب العديد من الأسئلة والموضوعات النقاشية، والتى تنتشر بالخارج عن مصر، وكيفية الرد عليها بطريقة علمية لدحض الشائعات التى دأب البعض على ترويجها، واختلاق مشكلات لزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين، وأشاروا إلى أن هناك من يشكك فى الإنجازات المصرية، أوضحت وزيرة الهجرة أن علينا استعراض ما قامت به الدولة المصرية بالأرقام وسط تداعيات فيروس كورونا.

وفى إجابتها على أسئلة الشباب، أكدت السفيرة نبيلة مكرم قائة: "إننا دولة سلمية ونسعى لتأمين المياه لحياة المواطنين، مضيفة أن القيادة المصرية حريصة على تنمية الدول كافة، وعلى مدار التاريخ ساهمت مصر كثيرًا فى دعم تنمية الأشقاء فى إفريقيا، وعلينا قراءة تاريخنا جيدًا لنعرف كيف نصحح ما يدور من مغالطات عن الدولة المصرية"، موضحة أن مصر دولة ضاربة فى عمق التاريخ والحضارة.

كما تناول اللقاء استفسارات الشباب الدارسين بالخارج عن حرية الرأى والتعبير فى مصر، إذ أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على النقاش، وأن مجلس النواب قام بالكثير من جلسات المسائلة للوزراء وما قدموه خلال الفترة الماضية، باعتبارهم ممثلى الشعب المصرى، وأكدت فى السياق ذاته أن القيادة السياسية تستمع لكل الأصوات، وأن هناك متابعة للمواطنين، والدليل ما يتم مؤخرًا من مناقشة وتعديل الكثير من القرارات بعد ردود أفعال المواطنين، وأن هناك الكثير من الخطوات لإدماج الشباب من كل التيارات فى الحوار المجتمعى والقرارات السياسية التى تحدث فى مصر، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة بشرط الفهم للقضية وأبعادها والحرص على الصالح العام.

وحول تمكين المرأة، تحدثت الفتيات المشاركات عن أهمية تعظيم مشاركة المرأة المصرية فى مجالات الحياة المختلفة، لتغيير الصورة النمطية بالخارج عن المرأة المصرية، إذ أوضحت وزيرة الهجرة أن المرأة المصرية تشهد عصرًا ذهبيًا، والقيادة السياسية تمنحها الكثير من الفرص الذهبية، مع تغليب معيار الكفاءة قبل النوع، والحرص على المساواة فى توزيع الفرص وعدالتها.

وفى سياق متصل، أوضح شباب مصر الدارسين بالخارج استعدادهم للمشاركة وتبادل المعلومات والخبرات مع الطلاب بالداخل للاستفادة المتبادلة، فضلًا عن مشاركتهم بالاقتراحات والأفكار المختلفة، كل فى مجال تخصصه، إذ ثمنوا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات مختلفة وتطوير الريف وتبطين الترع لترشيد استهلاك المياه، بجانب ما تشهده مصر من طفرة عمرانية فى التوسع فى المدن الذكية.

وأضاف الطلاب أنهم بحاجة لمنابر إعلامية تخاطب الخارج بلغات مختلفة وتنقل وجهة نظر الدولة المصرية، إذ أوضحت وزيرة الهجرة أن "أبناءنا بالخارج هم صوت مصر ومعبرين عنا فى كل دولة يتواجدون فيها فى الوقت الحالى".

وعن تطعيم المواطنين بلقاح "كورونا"، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية بدأت بالفعل، وخصصت قاعدة بيانات للراغبين فى تلقى اللقاح، والبداية بكبار السن والأطقم الطبية، موضحة أن اللقاح المستخدم فى مصر متداول أيضا فى العديد من دول العالم.

وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم التنسيق لقاءات مع السادة الوزراء لعمل لقاءات لشباب الدارسين بالخارج للإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة ومناقشة مقترحاتهم التى تقدموا بها، بالإضافة لتقديم المواد التعريفية اللازمة لتوعية نظرائهم بالخارج والتعريف بجهود الدولة لتنمية المجتمع المصرى، والمبادرات المختلفة التى تعمل الدولة على تنفيذها، لمد جسور الثقة، وتوضيح خطوات الإصلاح الاقتصادى، وما يشهده الاقتصاد المصرى من مؤشرات إيجابية برغم كورونا، إذ أوضحت وزيرة الهجرة أن شباب الدارسين هم صوت مصر بالخارج، كونهم يتحدثون بلغة الأماكن التى يعيشون فيها، ولديهم زملاؤهم وجامعاتهم حيث يمكنهم التعريف بما تقوم به مصر.