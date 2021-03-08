مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم نرصد أى آثار جانبية خطيرة على من...

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عدم رصد أي آثار جانبية خطيرة للفئات التي حصلت على لقاح كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن الآثار الجانبية التي قد تحدث لأى نوع من اللقاحات معروفة ولا تختلف من لقاح إلى لقاح آخر، وتتمثل في ألم مكان موضع التطعيم، أو احمرار.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، مع أسماء مصطفى، على شاشة "اكسترا نيوز"، إن أصحاب الأمراض المزمنة هي الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا لأنها الأكثر عرضة للمشاكل، يليها الفئات الأكبر سنا.
وأشار إلى أن هناك أنواعا كثيرة من اللقاحات، وأن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى أكبر قدر من اللقاحات لتطعيم أكبر عدد من السكان، منوها ببذل الجهات المختصة جهودا مضنية من أجل عودة الدراسة.
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