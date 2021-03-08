القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياُ عابراً بقاعدة البحر الأحمر

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياُ عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى بقاعدة البحر الأحمر ، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) والقرويطة (أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (TONNERRE) والفرقاطة (SURCOUF) ، عقب إنتهاء زيارتهم لميناء سفاجا .

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافى منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة فى تقدير الموقف بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة ، كذا التدريب على حماية هدف حيوى بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة ، بالإضافة إلى تمارين دفاع جوى ، وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية .

يأتى هذا التدريب مع القوات البحرية الفرنسية، والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذة المجالات فى إطار توطيد العلاقات الثنائية (المصرية -قاعد الفرنسية) ، وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكل فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .

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