هالة زايد تطلق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، فضلا عن افتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات ضمن فعاليات مؤتمر الزمالة المصرية السنوى التى تنظمه الوزارة.

وأكدت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإطلاق منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الزمالة هو تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية قبل الالتحاق ببرنامج التدريب بالزمالة المصرية، مشيرة إلى أن كل طبيب يخضع لبرنامج تدريبى يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض والارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملى وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية بالإضافة إلى التقييم المستمر.

وأضافت، أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الاطلاع على بنك المعرفة المصرى المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.

وتابعت: نحرص على تزويد كافة أطباء التكليف الملتحقين بنظام الزمالة الجديد بـ"التابلت" لمساعدتهم على التدريب بالبرنامج الجديد، فضلاً عن الإطلاع الدائم على الأبحاث العلمية الحديثة.