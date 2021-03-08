إلغاء تصريح الخطابة لـ4 أئمة للغش فى اختبار بالوزارة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة لـ4 من خطباء المكافأة بالوزارة، وعدم السماح لهم بالتقدم لأى مسابقة تخص الأوقاف، أو العمل بها ولو متطوعًا لمدة 5 سنوات.





جاء ذلك لمخالفتهم تعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وتجاوزهم فى محاولة الغش، وعلى المديريات اتخاذ اللازم بشأنهم. وكان الوزير قد تلقى مذكرة من الدكتور محمود الفخرانى، مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتدريب، بشأن قيام كل من عادل هاشم يسن فرح، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف أسوان، حسام سعد على صقر الزهيرى، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الإسكندرية، أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن ناصر، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة، محمود دسوقى محمد خالد يحى، خطيب مكافأة بمديرية أوقاف البحيرة، بالغش أثناء انعقاد اختبارات خطباء المكافأة للحصول على بند التحسين من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام.

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