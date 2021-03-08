يوم الشهيد- فيديو.. المتحدث العسكرى يبرز سمات عقيدة الجندى المصرى

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة المتحدث العسكرى، قبل قليل، فيديو بعنوان "يوم الشهيد والمحارب القديم".



جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة المتحدث العسكرى، قبل قليل، فيديو بعنوان "يوم الشهيد والمحارب القديم". أبرز الفيديو أهم سمات عقيدة الجندى المصرى، لافتًا إلى أن تلك العقيدة هى التى تجعل الدولة المصرية صامدة فى وجه الشرور التى تواجهها.

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