دار الإفتاء لمن يأكلون ميراث المرأة: اتقوا الله فى أملاك النساء

جدة - نرمين السيد - وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة لمن يأكلون ميراث المرأة قائلة: " اتقوا الله سبحانه وتعالى فى أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذى غصبه صاحبه أو استحوذ عليه بسيف الحياء، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل فى المعاملات المالية وعند توزيع التركات".





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