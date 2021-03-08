عاجل.. السيدة انتصار السيسى: الوطن يستمد من المرأة قوته وشموخه

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "نحتفل اليوم بالمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة، الذى يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتى ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".



والاحتفال باليوم العالمى للمرأة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945.