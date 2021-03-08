صور..توزيع 2000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ودعم كافة احتياجاتهم.

وأشار الشريف، إلى استمرار رفع مستوى الخدمات والمعيشة بالقرى والمناطق النائية، وذلك لتحقيق حياة كريمة لقطانيها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف المحافظ أن المحافظة سوف تواصل توزيع الشنط الغذائية بقرى أبيس وقرية باب الأحرار وعدد من المناطق الأخرى خلال الأيام المقبلة.