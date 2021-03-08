عاجل.. السيسى: المرأة نبع العطاء والخير ومصدر الحكمة والمبادئ

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: يظل المبدأ الثابت فى الحياة والذى لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذى لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التى تتجدد بمرور الزمن، فهى المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها.

وتابع السيسى: فى يومها العالمى، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة، وإصرار يليق بمكانتها الخالدة فى التاريخ.

واختتم الرئيس السيسى: كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير.