صور.. إزالة تعديات على أملاك الدولة بالطريق الساحلى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2009 لتعديات على أرض الملاحات "أملاك الدولة" بالطريق الساحلى.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب، اليوم الاثنين، إنه تم إزالة أسوار ومبانى مخالفة واسترداد أراضى أملاك الدولة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أشار محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى استمرار حملات استرداد الأراضى أملاك الدولة فى إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.