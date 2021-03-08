محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية:

بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والفخر وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة فى تاريخ الأمة عرفاناً و تقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصرى العظيم وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لنواصل السير على دربهم إستكمالاً لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالى.

حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا الغالــى ورحم شهدائنا الأبــرار وعاشـت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،



كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها:

يسـرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفـــال "بيوم الشهيد"

نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات.

عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة.

وكل عام وسيادتكم بخير،،،