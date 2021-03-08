تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً. وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم وهم: السيد/ بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند. السيد/ لويس دوما – سفير كندا. السيد/ محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية. السيد/ مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان. السيد/ لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا. السيد/ أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية. السيد/ نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا. السيد/ ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. السيد/ فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا. السيد/ عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان. السيد/ إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية. الدكتور/ حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. السيد/ ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية. السيد/ سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين. السيد/ بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا بينهم الإمارات وتونس وباكستان... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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