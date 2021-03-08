الامام الاكبر في اليوم العالمي للمرأة: شكرا على ما قدمتموه

احتفل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باليوم العالمي للمرأة، والذي يحل في الثامن من مارس من كل عام، من خلال تدوينة نشرها على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، للتضامن من كل نساء العالم، مطالبا بتجريم تعريضهن لأي عنف أو ظلم أو تهميش.

وكتب شيخ الأزهر: "أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات، أقول لهن "شكرًا على ما قدمتموه"، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".