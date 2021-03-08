الشيوخ يعقد 3 جلسات لانتخاب لجانه النوعية

يعقد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، 3 جلسات على مدار اليوم لانتخاب لجانه النوعية.

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ النواب منذ الصباح بباقات من الورد.

وكان مجلس الشيوخ قد استعد لانتخابات لجان الشيوخ بمطالبة الأعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان.

وتلقى رغبات الأعضاء الاصلية والاحتياطية تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس والوكيلين وآمين السر، حيث تجري الانتخابات بعد تصديق الرئيس على لائحة الشيوخ.

وتجرى انتخابات اللجان النوعية، اليوم ، لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 14 لجنة ،حيث تتشكل اللجان النوعية من 14 لجنة، وهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان،و لجنة الزراعة والري والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

من جانبه، أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، على إتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الإحترازية لمواجهة والتباعد الإجتماعي لمواجهة فيروس كرونا، وحفاظا على صحة وسلامة النواب، مشيرا إلى أنه ستم تقسيم النواب، مابين القاعة الرئيسية وقاعة الدستور تطبيقا للتباعد الإجتماعي

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي صدق عليها رئيس الجمهورية، إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44 على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

جدير بالذكر أن بعض المصادر كشفت عن ترشيحات لجان مجلس الشيوخ ووفقا للتوقعات يرأس لجنة الصناعه جيهان أبوالعزم والوكيلان محمد حلاوه وأحمد أبوهشيمه وأمين السر محمد عبدالمنعم

كما قال النائب مصطفى بكرى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالنسبة للجنة الاقتصادية يرأسها هاني سري الدين رئيسا و الوكيلان:جمال عبدالحليم وياسر زكي.

بينما كشفت مصادر برلمانية مطلعه أخرى، أنه تم التوافق علي الدفع بالنائب نبيل دعبس، عضو مجلس الشيوخ، علي رئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنائب فرج الدري على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والفريق اسامه الجندي على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، والنائب عصام هلال وعادل ناصر للجنة الإدارة المحلية.

وشهدت الساعات الماضية تنسيقا بين الاحزاب والقوى السياسية خاصة حزب الأغلبية الذي يسعى للهيمنة على رئاسة اللجان النوعية في الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية المكونة من الرؤساء والوكلاء وامناء السر بعد أن تلقى المجلس رغبات الاعضاء الاصلية والاحتياطية.