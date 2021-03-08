كلمات مؤثرة من انتصار السيسي في يوم المرأة العالمي

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الإثنين، رسالة خاصة للمرأة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقالت السيدة انتصار السيسي: «نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب.
تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه»
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