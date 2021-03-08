وزير الأوقاف في جامعة القاهرة اليوم

يقوم أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بزيارة جامعة القاهرة اليوم الاثنين 8 / 3 / 2021م ، تتضمن الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بشأن عقد الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف وجامعة القاهرة في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع ومهارات التواصل الإعلامي واللغة العربية مع كليات الجامعة المتخصصة في هذه الشأن، كما تشمل الزيارة إهداء الجامعة مجموعات من إصدارات وزارة الأوقاف في قضايا الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني وتفكيك بُنَى الفكر المتطرف.

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