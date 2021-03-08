وزيرة الهجرة: لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت مثال يحتذى به في الدعم والمساعدة

دعم 1000 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا وإنشاء مستوصف بأسيوط ضمن مبادرة "أصلك الطيب"

رئيس لجنة المساعدات الإنسانية: إنشاء مستوصف طبي بمركز القوصية يحتوي على وحدة غسيل كلى وحضانات

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد هشام محمد عبد العزيز رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، لبحث مشاركة اللجنة في مبادرة "أصلك الطيب" التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط، لمشاركة الجاليات المصرية بالخارج في تطوير القرى ورفع مستوى المعيشة للريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم عميق شكرها لكافة القائمين على لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية بالكويت، على ما بذلوه من جهد خلال الفترات السابقة وما قدموه من مساعدات في عدد من الأزمات، خاصة أثناء جائحة كورونا، مؤكدة أنهم على قدر المسئولية دائما، كما أشادت بدور الدكتور "رفعت حليم" راعي لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، لما يمتاز به من وطنية وحب لمصر ولا يدخر جهدًا عن مساعدة المحتاجين، لذا يمثل نموذج مصري بالخارج لابد أن نحتذى به.

وأضافت وزيرة الهجرة أن القائمين على لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، تفاعلوا مع دعوات مشاركة المصريين بالخارج بمبادرة "أصلك الطيب"، لدعم ومساعدة عدد من القرى الأكثر احتياجا بالصعيد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ما يعكس الانتماء الشديد لدى المصريين بالخارج ورغبتهم في المشاركة بهذا المشروع القومي الهام لرفع المستوى المعيشي لأهالي الريف المصري.

من ناحيته، قال السيد هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية بدولة الكويت، إن اللجنة تعمل على مدار 30 عامًا في خدمة المصريين بالكويت والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختلفة هناك، ومساعدة الأسر المصرية التي تأثرت خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وكذلك الشباب الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة، وجاءت الفرصة الآن للمشاركة في دعم ومساعدة قرى مصر الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح عبد العزيز أن لجنة المساعدات الإنسانية ستشارك ضمن مبادرة وزارة الهجرة "أصلك الطيب" لدعم أهالي عدد من القرى الأكثر احتياجا في محافظة أسيوط، حيث تم وضع خطة لدعم نحو 1000 أسرة بمركز القوصية، من خلال تقديم مواد غذائية وبطاطين للتدفئة، مشيرا إلى البدء بتسليم السلة الغذائية حتى الآن لـ 300 طالب ممثلين لأسرهم بعدد من المدارس التابعة للقرى بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمحافظة، وستشهد الفترة المقبلة استكمال خطة الدعم المقدمة من اللجنة.

وأشار رئيس لجنة المساعدات الإنسانية أن اللجنة قررت أيضا إنشاء مستوصف طبي بمركز القوصية بالمحافظة ضمن مشاركتها في المبادرة، والذي سيقدم عددا من الخدمات الطبية المتميزة وفقا لاحتياجات الأهالي في هذه المنطقة، وسيحتوى على وحدة غسيل للكلى وعيادة عيون، كذلك حضانات للمواليد الجدد، وقد تم الحصول على موافقة مديرية وزارة الأوقاف بالمحافظة بغرض استخدام قطع الأرض وتعمل اللجنة خلال الفترة الحالية على الانتهاء من باقي التراخيص الخاصة بإنشاء المستوصف.