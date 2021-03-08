الرئيس السيسى: تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية لمن كانت وما زالت تحمل ضمير الوطن على عاتقها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبدأ الثابت الذي يظل في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها.

وأضاف الرئيس في منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "في يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.. كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير".