السيدة انتصار السيسى: المرأة المصرية أكدت بعملها وتضحياتها أن الوطن يستمد منها ضميره وقوته

احتلفت السيدة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، وقالت إن هذا اليوم يعكس مسيرة المرأة الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب.
وأضافت السيدة انتصار تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه.
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