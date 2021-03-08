بتكلفة 2 مليار جنيه.. وزير التعليم العالى يستعرض مشروعات جامعة حلوان

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، حول المشروعات التنفيذية بجامعة حلوان، فى إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية.





وأفاد التقرير بأنه جارٍ إنشاء جامعة حلوان الأهلية، والانتهاء من بناء وتجهيز وافتتاح مجمع الفنون والثقافة، وأعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى، وتطوير كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وتطوير وإنشاء بعض معامل كلية الهندسة بجامعة حلوان.

وأشار التقرير إلى أنه يجرى تحديث بعض معامل كلية الصيدلة، وافتتاح معامل التدريب والتقييم والمحاكاة بكلية التمريض، ومعمل الخرائط الرقمية والاستشعار عن بعد بكلية الآداب، وتطوير ملاعب الجامعة، وتطوير وتحديث سبعة مبان بالمدن الجامعية، وتجهيز المدينة الجامعية بالمطرية، وتطوير الحرم الجامعى.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة حلوان تبلغ نحو 2 مليار و829 مليون جنيه.

وأشاد الوزير بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات بجامعة حلوان، كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية، من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.