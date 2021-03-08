صور.. محافظ الفيوم يتابع التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر

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وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذى يتضمن تطوير الدور الأول والثانى وسكن الأطباء، إذ تم تجهيز 134 سريرا، منها 24 سريرا للعناية المركزة.
وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافره بالمستشفى.
وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.
ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كل الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنبا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحى.
كما وجه المحافظ، رئيس الحى برفع جميع الاكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديله لهم، بالاضافة الى توفير ووضع صندوقين قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة.
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