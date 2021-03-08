صور.. محافظ الفيوم يتابع التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير مستشفى الصدر، وعدداً من مديرى ورؤساء الأقسام.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذى يتضمن تطوير الدور الأول والثانى وسكن الأطباء، إذ تم تجهيز 134 سريرا، منها 24 سريرا للعناية المركزة.



وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافره بالمستشفى.



وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.



ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كل الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنبا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحى.



كما وجه المحافظ، رئيس الحى برفع جميع الاكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديله لهم، بالاضافة الى توفير ووضع صندوقين قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة.