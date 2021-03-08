أخبار مصرية

صور.. محافظ الفيوم يتابع التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر

0 نشر
محمد صابر 2021-03-08 12:49 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومدير مستشفى الصدر، وعدداً من مديرى ورؤساء الأقسام.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد المبنى المطور الجديد لمستشفى الصدر بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته، والذى يتضمن تطوير الدور الأول والثانى وسكن الأطباء، إذ تم تجهيز 134 سريرا، منها 24 سريرا للعناية المركزة.


وأضاف، أن المحافظ تفقد أيضا قسم الطوارئ، والعناية المركزة، والمتوسطة، وعددا من الغرف والأقسام، ومكتب الملاحظة، وصالة الانتظار، بالإضافة الى تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على منظومة الأكسجين وتوافره بالمستشفى.

أحمد الأنصارى محافظ الفيوم


وأكد المحافظ أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أهالى المحافظة، موضحا أن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين.


ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء كل الاجراءات الإدارية واستكمال القوى البشرية، والادوات والمستلزمات الطبية، لبدء التشغيل الكامل، لتعمل جنبا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحى.

أحمد الأنصارى محافظ الفيوم


كما وجه المحافظ، رئيس الحى برفع جميع الاكشاك والباعة الجائلين المتواجدين خارج سور المستشفى، مع توفير أماكن بديله لهم، بالاضافة الى توفير ووضع صندوقين قمامة بالمنطقة السكنية المجاورة للمستشفى استجابة لمطلب أحد سكان المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الفيوم يتابع التشغيل التجريبى لمستشفى الصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا