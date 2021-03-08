جدة - نرمين السيد - وتابع زكى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس من كل عام: "يحتفل العالم اليوم بدور المرأة العظيم فى حياة البشرية، اليوم نتذكر المكون الإنسانى الأعظم تأثيرا فى المجتمع، مصدر الحياة الملهمة للمسؤولية وبناء القيم والمواظبة والإنجاز.. شكرا سيدات العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الطائفة الإنجيلية: المرأة مصدر الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.