فوز أسامة الجندى بالتزكية.. ننشر نتائج انتخابات لجنة دفاع الشيوخ

جدة - نرمين السيد - وفاز على مقعدى الوكاله بالتزكية كل من اللواء محمد جاد ( وكيلا أول)، واللواء طارق نصير ( وكيلا ثان)، فيما حصد النائب خالد إسماعيل فوزى بمقعد أمانه السر بالتزكية. وتأكدت اللجنة فى بداية انعقادها، من تحقيق النصاب القانونى اللازم لصحة العملية الانتخابية، وتضم لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، فى عضويتها، 21 برلمانياً. وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ تأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية. وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية. وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

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