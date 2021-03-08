محمد جزر رئيسا اللجنة الصحة بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - فاز الدكتور محمد زكى جزر برئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كما فاز بوكالة اللجنة كل من النائبين الدكتور عمرو حسين محمد حجاب، وكيل أول، وأحمد عبد العزيز محمد وكيل ثانى، وفاز بأمانة السر الدكتور على محمد عبد الرحمن.





كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14. وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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