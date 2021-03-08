صور.. رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مشروعات تحسين الخدمة

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بحى العامرية 1، والمنفذ ضمن خطة محافظة الإسكندرية لتطوير المناطق العشوائية.





وأوضح رئيس مياه الإسكندرية أن المشروع تمويل منحة من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى، تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووحدة البنية التحتية بمحافظة الإسكندرية. وتابع تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" بقريتى السلام وأسعد خير، بإجمالى أطوال شبكات 31 كم لتحسين خدمة مياه الشرب للمواطنين. وتفقد خلال جولته (مخزن الكلور الاستراتيجى، ورافع مدينة النوبارية، ومشروع تطوير طريق جناكليس - كيلو 71 صحراوى، وأعمال نقل خط مواسير قطر 12 بوصة بطول حوالى 17 كم المغذى لقرى جناكليس وكوم أمبو بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى). كما زار المهندس أحمد جابر رافع كوم أمبو الذى يغذى حوالى 50 ألف نسمة بالوحدة المحلية "الشعراوى" وقراها. وتفقد محطة مياه "مريوط 1" إذ تتم أعمال رفع كفاءة المنشات بالمحطة وأعمال تطوير المنشات المائية (مروقات –مرشحات) لتصل الطاقة التصميمية للمحطة 510ألف م3/يوم وتخدم حوالى مليون نسمة، بمناطق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة وجزءًا من حى العامرية أول وثان ومنطقة البنجر بمحافظة الإسكندرية. واختتم جولته بتفقد مشروع تنفيذ خط ناقل قطر 700مم من ترعة الثروة حتى رافع الكيلو 58 بالطريق الصحراوى لتوفير كميات مياه اللازمة لتطوير خدمة مياه الشرب بالقرى بمركز أبو المطامير.

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