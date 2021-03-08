القوى العاملة: تعيين 73 شاباً .. والتفتيش على 506 منشآت بكفر الشيخ

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 73 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 658 شاباً.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة : إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، بصرف منح لـ 6 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر فبراير الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 233 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 80 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 84 منشأة انتهت بتحرير 6 محاضر سلامة وصحة مهنية .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة .
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