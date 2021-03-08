القوي العاملة بالإسكندرية : استكمال سلسلة دورات ”ابدأ مشروعك” للعمالة العائدة من...

بدأت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية في استكمال سلسلة الدورات التدريبية "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى، والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا وماليا في بدء مشروع صغير.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إن توجيهات وزير القوي العاملة إعادة دمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وخبرات المجتمع المدني بفكر ورؤية الدولة ومشاركة تكميلية تصب لصالح العمل وذلك بإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة ايجابية .

حضر استكمال الدورة صبحي جرجس وكيل المديرية، والمهندسية هادية طلعت مسؤول الخدمات المالية وغير المالية، ومنال بدر ، ومي عبد المجيد مدربين بجهاز تنمية المشروعات، وايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة للتدريب، ومي مطاع مسؤول التشغيل إدارة بحوث العمالة بالمديرية.