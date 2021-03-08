وقال محمود مسلم بعد فوزه برئاسة اللجنة مساء اليوم الإثنين، إنه يتطلع إلى دور كبير للجنة لحل المشكلات خصوصا إن الإعلام فى أزمة والسياحة فى أزمة.
وهنأ مسلم فى كلمته عقب الفوز برئاسة اللجنة، هيئة المكتب متمنيا للجميع التوفيق والعمل فى خدمة الوطن، كما رحب مسلم باعضاء اللجنة من الفنانين إذ تضم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبد العزيز.
وفاز الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد، وكيلين للجنة الإعلام، ومحمود القط أمينا للسر.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد فوزه برئاسة لجنة إعلام الشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير الفترة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.