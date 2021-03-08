بعد فوزه برئاسة لجنة إعلام الشيوخ.. مسلم: نتطلع لدور كبير الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، أهمية دور اللجنة فى الفترة المقبلة فى ظل ما يمر به الإعلام والسياحة والثقافة، مشيرا إلى أنه سيكون أمام اللجنة عمل كثير.





وقال محمود مسلم بعد فوزه برئاسة اللجنة مساء اليوم الإثنين، إنه يتطلع إلى دور كبير للجنة لحل المشكلات خصوصا إن الإعلام فى أزمة والسياحة فى أزمة.

وهنأ مسلم فى كلمته عقب الفوز برئاسة اللجنة، هيئة المكتب متمنيا للجميع التوفيق والعمل فى خدمة الوطن، كما رحب مسلم باعضاء اللجنة من الفنانين إذ تضم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبد العزيز.

وفاز الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد، وكيلين للجنة الإعلام، ومحمود القط أمينا للسر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.