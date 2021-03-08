جدة - نرمين السيد - فاز الإعلامى ابراهيم حجازى برىٔاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وفاز الناىٔبين شريف فرج الجابرى والناىٔب أحمد دياب على وكالة اللجنة.. وفاز على مقعد أمانة السر الناىٔب فؤاد القاضى.





كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رىٔيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيىٔات مكاتب اللجان النوعية الـ14. وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برىٔاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللاىٔحة الداخلية. ونصت المادة 43 من اللاىٔحة الداخلية والتى تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضاىٔها رىٔيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاىٔها.

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