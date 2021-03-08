إبراهيم حجازى رئيسا لرياضة الشيوخ.. والجابرى ودياب وكيلان

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رىٔيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيىٔات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برىٔاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللاىٔحة الداخلية.
ونصت المادة 43 من اللاىٔحة الداخلية والتى تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضاىٔها رىٔيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاىٔها.
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