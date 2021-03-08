صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير الدائرى حول القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم فى سير وتنفيذ الإجراءات التى تقوم بها هيئة المساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.





شملت الجولة المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، إذ تابع وزير النقل التقدم فى أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد، إذ تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.

وكذلك التقدم فى أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلاً من 4 حارات، إذ يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالاً وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى.

والتقى الوزير بعدد من المواطنين فى منطقة حى البساتين، إذ دار حوار معهم حول أهمية أعمال التطوير التى يتم تنفيذها حاليًا، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة أى مواطن يتم إزالة أى عقار له أو أرض داخل نطاق التطوير، مؤكدًا أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب، وفقًا للسعر الذى تحدده الهيئة العامة للمساحة، لافتًا إلى أن على كل مواطن أن يطمئن فنحن فى دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وتفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعى بطول 15 كم، والمسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى نفق سعد الدين الشاذلى، إذ تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجار الانتهاء من (إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكبارى فى هذه المسافة).

والتقى الوزير ببعض المواطنين فى منطقة نفق العزبة البيضاء.. إذ أكد لهم التنسيق مع محافظتى القاهرة والقليوبية لإزالة كل المخلفات، لافتًا إلى أنه فى حالة إزالة أى عقار واقع فى نطاق طريق الخدمة سيتم التعويض المناسب وفقًا للقانون وأن هناك تنسيق تام مع كل الوزارات لتأمين المرافق التى تخدم المنطقة.

كما تابع الوزير التقدم فى أعمال تنفيذ كوبرى السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية الصحراوى.

ووجه الوزير بتكثيف أعمال تطوير الطريق على مدار الساعة مدار الساعة والتطوير الفورى لأى منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة فى نطاق التطوير، وأن تتم أعمال النيوجرسى بطول الطريق وفقًا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بعواكس النيوجرسى، وأن يتم الصيانة الدورية للبلاطات الخرسانية المتواجدة على جانبى الطريق فى عدد من القطاعات مثل المسافة من الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية، وكذلك إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة وأن يتم تكثيف معدات النظافة فى الفترة من 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق، واستمرار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق بتركيب (6228 ) كشاف إضاءة حديث واستمرار تنفيذ أعمال شبكة صرف الأمطار فى مناطق تجمع الأمطار ومن أهمها أنفاق (سعد الشاذلى – المشير – صحراء الاهرام – السلام)، مشيرًا إلى أن خطة تطوير الطريق الدائرى تشمل منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف أسفل الطريق.