إنفوجراف.. محمود مسلم رئيسا للجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - فاز الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ برئاسة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة، وفاز كلا من النائبين محمد سعيد وسها سعيد وكيلين للجنة الإعلام ومحمود القط أمينا للسر.





وفاز النائب عبد الله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، وفاروق جرجس بوكالة اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.