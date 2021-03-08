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هانى سرى الدين رئيسا للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ

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رانيا ربيع 2021-03-08 13:37 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كما فاز كل من النائبين جمال عبدالحليم، وياسر زكى، بمنصب الوكيلين، وفاز بمنصب أمين السر النائب أكمل نجاتى.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس،  برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحه الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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