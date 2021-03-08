مصطفى كامل رئيسا لـ إسكان الشيوخ

جدة - نرمين السيد - فاز النائب مصطفى كامل، برئاسة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كما فاز بمنصبى الوكيلين، النائب أكمل الله فريد، والنائب أحمد صبور، وفاز بأمانة السر، النائب السيد إبراهيم عوض.





وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14. ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية. وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتى تنص على: "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".

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