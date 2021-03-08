صور.. العربية للتصنيع و«تنمية الصعيد» تتعاونان لتطوير قرى الريف

جدة - نرمين السيد - وقع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء مهندس" سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بروتوكول للتعاون المشترك فى شتى المجالات التنموية، وخصوصا ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.





وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشاد التراس بهذا التعاون والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيساهم بشكل مباشر فى فتح آفاق جديدة من الإستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات والمصانع المتعثرة، مشيرا أن العربية للتصنيع تضع كل طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية لتعزيز عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية وتدريب الكوادر البشرية بمحافظات ومدن الصعيد.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن شتى المجالات الصناعية والتكنولوجية لتنمية إقليم الصعيد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية فى المجالات التنموية المتعلقة بالمشروعات الصناعية المرتبطة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بمجالات التنمية الصناعية بالتعاون مع الخبرات فى مجال صناعة الإلكترونيات والتحول الرقمى والعمل بالطاقة النظيفة.

كما أكد التراس حرص "العربية للتصنيع" على التعاون لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتطويرها وإنشاء مصانع جديدة وتدريب الكوادر البشرية من خلال المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وفتح فرص عمل جديدة لأبنائه.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع، أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وخبراتها فى تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية ، التى تمكنها من انجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة والسرعة فى التنفيذ وفقا لمستويات الجودة العالمية.



وكشف اللواء سامى الشناوى أن توقيع بروتوكول التعاون مع العربية للتصنيع سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد فى فتح آفاق جديدة من الاستثمارات فى ظل التسهيلات التى سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

كما أشار إلى حرص هيئة تنمية الصعيد على الإستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الإستثمار بها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفقا لدراسات وأبحاث علمية لضمان نجاح المشروعات، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لسرعة التنفيذ لمجالات التعاون، خصوصا فى ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، بما يحقق التنمية المستدامة بمدن ومحافظات الصعيد.



وفى سياق متصل، توجه وفد هيئة تنمية الصعيد لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع، ومنها الشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب ومشروع الصوب الزراعية، إذ أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج والتى لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا ، واطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.