التعليم العالى: إدخال برامج جديدة لطلاب المعاهد العالية والمتوسطة التابعة للوزارة خلال...

تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن انجازات الإدارة المركزية للخدمات الطلابية والإدارات العامة التابعة لها خلال العام الدراسى 2020/2021 لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

وأشار التقرير إلى إدخال برامج جديدة لأول مرة تقدم من خلال المعاهد الحكومية والخاصة مثل التدريب من أجل التوظيف وتشجيع إنشاء مكاتب لتوظيف الخريجين بالمصانع والشركات المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجمعيات مستثمري المناطق الصناعية، ودمج الفئات والطلاب المعاقين فى كافة الأنشطة والخدمات، ومضاعفة أعداد المشاركين بالأنشطة وخاصة الرياضية لتكون قوة ناعمة لتعليم الأخلاق الرياضية وتعديل السلوك، بالإضافة إلى تنظيم دورة الصداقة للألعاب الجماعية فى (9) مناطق على مستوى الجمهورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020، فضلاً عن الإشراف على بطولة اليوم الواحد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

وفى إطار التعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد أضاف التقرير تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية بالاشتراك مع الاتحاد منها: دوري القطاعات لكليات الجامعات ومعاهد وزارة التعليم العالى خلال أشهر أكتوبر، نوفمبر ، ديسمبر 2020، اشتراك منتخبات الوزارة فى دورة الشهيد الرفاعى الـ(48) للألعاب الفردية خلال النصف الأول من العام الدراسى 2020/2021، بالإضافة إلى الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020.

ولفت التقرير لأهم الانجازات التي حققتها الإدارة المركزية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنها: الإشراف على اللقاء الرياضى لأولمبياد الفتاة الجامعية، واللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإشراف على مسابقة إبداع 9 فى يناير 2020.

وأشار التقرير إلى تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والندوات التثقيفية التوجيهية لطلاب المعاهد، وكذلك المسابقات الثقافية المختلفة على مستوى الجمهورية، وورش العمل فى مختلف المجالات، والرحلات والمعسكرات، فضلاً عن تشكيل الاتحادات الطلابية بالمعاهد الفنية والمعاهد العالية الخاصة التابعة للوزارة، والإشراف على الانتخابات الطلابية.

وفى مجال الرعاية الطبية أضاف التقرير أنه تم زيادة عدد الطلاب المؤمن عليهم إلى 80000 طالب سنويًا بدلا من 40000 طالب سنويًا بما يحقق عائد متميز لدعم صندوق التكافل الاجتماعى ويساهم فى تقديم خدمات تكافلية متميزة لطلاب المعاهد الحكومية والخاصة، فضلاً عن أنه جارى حاليًا إعداد دراسة لتجهيز الوحدات العلاجية التابعة للوزارة والبالغ عددها (22) وحدة لخدمة طلاب المعاهد الفنية، وكذلك تجهيز العيادات الخاصة بطلاب المعاهد الفنية على مستوى الجمهورية.