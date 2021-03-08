فوز نبيل دعبس برئاسة لجنة تعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - فاز الدكتور نبيل دعبس، برئاسة لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، فيما فاز أحمد البدرى، بمنصب الوكيل الأول، وراندا مصطفى، وكيل ثانى، بينما فازر ناجح جلال، بأمانة سر اللجنة.





كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14. وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتى تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد فعادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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