ننشر تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - كما فاز الناىٔب أبو الفتوح محمد، ومجدى فريد بمقعدى الوكالة، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة. كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رىٔيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيىٔات مكاتب اللجان النوعية الـ14. وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برىٔاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللاىٔحة الداخلية.

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