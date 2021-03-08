المكتب الثقافى بموسكو يكرم أعضاء البعثة التعليمية فى روسيا الاتحادية

وأشار التقرير إلى قيام الدكتور محمد نصر الجبالى المستشار الثقافى ومدير مكتب البعثة التعليمية بموسكو، بعرض إنجازات أعضاء البعثة، ودورهم فى تمثيل الجامعات المصرية على الوجه الأكمل.
ولفت التقرير إلى قيام السفير إيهاب طلعت نصر سفير مصر فى موسكو بتكريم أعضاء مبادرة "أطباء مصريون ضد كورونا"، و التى قامت بها السفارة المصرية عبر إنشاء صفحة على فيسبوك للتوعية بخطر كورونا، وطرق الوقاية، موضحًا أنهم من الدارسين المتميزين فى مرحلة الدكتوراه بالجامعات الروسية والمبتعثين.
وأكد التقرير أن عدد المبعوثين المكرمين 42 مبعوثًا، فى حين بلغ عدد الأبحاث المنشورة بمجلات ذات معامل تأثير مرتفع 100 بحث خلال عام 2020، وتم تحديد مستوى الأبحاث المنشورة بمعامل تأثير q1 أو q2.
وأضاف التقرير أنه تم إنجاز 6 براءات اختراع خلال عام 2020، ويعد هذا التكريم الثالث الذى يقوم به المكتب الثقافى خلال عام ونصف.
وأشار التقرير إلى تكريم المبتعثين المصريين من جامعة سان بطرسبورج للتعدين الذين مثلوا مصر فى مسابقة عالمية للجامعات metal cup 2020، وفازوا بالمركز الرابع، وتم تكريمهم من قبل الجامعة هذا الأسبوع.
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