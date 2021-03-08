عقب إعلان هيئات مكاتب لجانه.. الشيوخ يرفع جلساته لـ21 مارس

جدة - نرمين السيد - رفع مجلس الشيوخ جلساته العامة إلى يوم 21 مارس، بعد إعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس - الوكيلين - أمناء السر).





وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية. ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

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